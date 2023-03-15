Стартовал конкурс фотографий к 10-летию Кубанской митрополии

Фото: mitropoliakuban.ru

В Краснодаре с 16 марта по 30 апреля пройдет конкурс в рамках празднования 10-летия образования Кубанской митрополии.

- Творческий конкурс фотографии для любителей и профессионалов проводится в шести номинациях: памяти митрополита Исидора (Кириченко); архипастыри Кубани; служение ближнему; церковь и молодежь; дом Божий (фотографии храмов, строящихся или построенных за последние 10 лет); церковные Таинства, - сообщили Кубанской епархии.

Работы принимаются до 30 апреля включительно по адресу электронной почты konkurs.kuban@ya.ru. Шесть лучших работ будут представлены на межъепархиальных выставках в Сочи, Ейске, Новороссийске, Тихорецке, Армавире и Краснодаре.