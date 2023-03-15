Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт15 марта 2023 7:17

Богатыри будут мериться силой 18 марта в Краснодаре

В Краснодаре 18 марта пройдут соревнования по силовому экстриму
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Силовые упражнения спортсмены выполнят с нестандартными снарядами

Силовые упражнения спортсмены выполнят с нестандартными снарядами

В Краснодаре пройдут соревнования по силовому экстриму. Богатыри соберутся 18 марта на территории ТК «Центр города».

- Зрелищные выступления кубанских атлетов начнутся в 13 часов. Ведущим шоу будет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев, - сообщили в мэрии города.

В турнире примут участие восемь кубанских силачей. Они будут двигать автомобиль на время, участвовать в эстафете со снарядами весом до 90 килограммов, состязаться в становой тяге.

Отборочные этапы пройдут в нескольких районах Кубани. Финал соревнований пройдет 14 мая в районе комплекса тренировочных залов «Чемпион» в Краснодаре.