В Анапе проходит ярмарка вакансий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ярмарка вакансий в винодельческой отрасли проходит для студентов в Анапе. Мероприятие будут проводить до 16 марта в формате Дня открытых дверей.

– Кластер «Виноградарство и виноделие» в России стал одним из первых образовательных центров «Профессионалитета». Также он является флагманом проекта для Краснодарского края. Благодаря таким мероприятиям студенты могут увидеть высококлассных специалистов отрасли за работой. А техникум показывает партнерам свою обновленную материально-техническую базу, - сообщил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько.

Уточняется, что в ярмарке участвуют 12 предприятий винодельческой отрасли. Также более 500 студентов из шести профильных техникумов и колледжей Анапы, Славянска, Крымского, Динского и Абинского районов.

Кроме того, ребятам показывают отрасль виноградарства и виноделия с самых разных ракурсов. Например, со стороны механизации, агрономии и селекции. Их знакомят с редкими и новыми профессиями. Они узнают о работе сомелье, цифрового агронома, кависта, бондаря.