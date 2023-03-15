Житель Ростова украл из сауны чучело кабана

Разбирательства закончились миром Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове местный житель отдыхал в одной из саун города. Уж очень мужчине приглянулось чучело кабана, которое украшало стену помещения. После выпитого алкоголя и банных процедур ростовчанин пошел домой и прихватил «аксессуар» с собой.

- Мужчина пояснил, что экспонатом хотел украсить интерьер квартиры. Но на утро понял, что совершил ошибку. Хозяева сауны купили чучело кабана за 30 тысяч рублей на одном из сайтов с объявлениями, - сообщает «КП» - Ростов».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По словам источника издания, во время расследования стороны помирились, и уголовное преследование прекратили.