На Кубани осудили сотрудницу полиции за ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани озвучили приговор сотруднице полиции за ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик. Женщине назначили 2,5 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 1 апреля 2021 года в Динском районе. 42-летняя сотрудница полиции проезжала на автомобиле Renault Sandero по улице Северной в поселке Южном. В какой-то момент женщина не уступила дорогу ребенку и объехала его справа.

- Не справившись с управлением, обвиняемая допустила наезд на металлическое ограждение, от удара которым другому 8-летнему мальчику, который шел по тротуару в попутном направлении, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

На заседании женщина вину не признала. Но суд, рассмотрев материалы дела, счел ее доказанной.

- Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что в пользу потерпевших в качестве возмещения морального вреда с женщины также взыскан один млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.