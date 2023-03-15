В Сочи на благоустройство пляжа «Мандарин» выделили 300 млн рублей

В Сочи благоустроят пляж «Мандарин». Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи на благоустройство пляжа «Мандарин» выделили 300 миллионов рублей. Планируется, что прибрежные территории во всех районах курорта приведут в порядок к началу лета.

- Пляж «Мандарин» будет располагаться на 250 метрах береговой полосы. Здесь появятся новые игровые, детские площадки и бассейн. Также территорию озеленят и обновят коммуникации по экостандартам, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что сейчас рассматривается еще более 60 проектов. Их общая сумма составит 1 миллиард рублей.

Кроме того, к новому сезону на всех пляжах обеспечат комфорт, безопасность и безбарьерную среду.