На Кубани за сутки выявили 381 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 381 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 45 детей, самому младшему из которых меньше месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 105 пациентов, в Тихорецком районе - 29, в Сочи - 20, в Ейском районе - 18, в Северском - 17, в Тимашевском – 16. В Новороссийске заболели 14 человек, в Приморско-Ахтарском муниципалитете - 13, в Каневском - 12, в Армавире - 10.

По девять положительных результатов получено в Геленджике, Гулькевичском, Кущевском и Мостовском районах, по восемь - в Кавказском, Кореновском и Тбилисском, по шесть – в Абинском и Крымском, по пять - в Белоглинском, Курганинском и Успенском.

По четыре случая зарегистрировано в Выселковском, Крыловском и Староминском районах, по три - в Белореченском, Калининском, Красноармейском, Павловском, Темрюкском и Усть-Лабинском, по два – в Лабинском и Туапсинском, по одному – в Апшеронском, Динском, Ленинградском, Новопокровском, Славянском и Анапе.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 321 пациента.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1566 человек, в стационарах - 301, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.