Участники СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Участники СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В настоящее время в регионе разрабатывают программу, по которой будут предоставлять специальные сертификаты. Отмечается, что в нее уже вошли 30 здравниц.

Сертификаты участникам СВО будет выдавать министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Сумму путевки будут рассчитывать с учетом из среднерыночной стоимости. Специалисты утверждают регламент и порядок выделения средств.

- Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения или травмы. Не сомневаюсь, на нашем побережье им смогут оказать комплексную помощь, - отметил глава региона.