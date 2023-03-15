В Краснодаре на улице Чапаева демонтируют старую плитку Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре на улице Чапаева демонтируют старую плитку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты убирают плитку с дороги и тротуара на участке от Рашпилевской до Красноармейской. После демонтажа они подготовят дорожное покрытие для дальнейших работ.

Напомним, глава города Евгений Наумов поручил отремонтировать улицу Чапаева до 1 июня. На участке планируют сделать заездные карманы по нечетной стороне, убрать велодорожки, заменить плитку.

Кроме того, специалисты расширят тротуар по четной стороне и оборудуют 18 парковочных мест.