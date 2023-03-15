Бюджет Новороссийска в 2022 году достиг рекордных значений

Экономическая ситуация осталась стабильной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко на внеочередном заседании Городской думы отчитался о работе за 2022 год. Одна из тем доклада была посвящена экономике.

По словам главы города-героя, несмотря на санкционную политику со стороны стран Запада, экономическая ситуация осталась стабильной. Более того, наблюдалась положительная динамика увеличения валового муниципального продукта. Его рост составил 104%.

Андрей Кравченко также отметил, что бюджет остается профицитным, он исполнен в объеме 13,8 млрд рублей, что на 31% выше показателей 2021 года. Что касается консолидированного бюджета, то он достиг 34,5 млрд рублей.

- Благодаря участию в краевых и федеральных программах мы почти в два раза смогли увеличить сумму выделяемых средств на решение различных городских вопросов. Мы сохранили финансовую и макроэкономическую политику, которая важна не только для ответов на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе, - акцентировал Андрей Кравченко.