AVA Group выходит на рынок недвижимости Санкт-Петербурга с флагманскими проектами Юга России

Фото: холдинг AVA Group

14 марта 2023 года холдинг AVA Group презентовал партнёрам и агентам в Санкт-Петербурге свои флагманские проекты в сфере жилой недвижимости в Краснодаре, Сочи, Анапе, а также представил профессиональные сообщества для инвесторов и риелторов. Одним из ключевых событий мероприятия стал аналитический доклад Вячеслава Малафеева о ликвидности курортной недвижимости юга России по сравнению с зарубежными лотами.

С жилыми комплексами AVA Group, расположенными в Сочи, Краснодаре и Анапе, ознакомилось более 150 агентов и партнëров холдинга. Они оценили инвестиционную составляющую проектов, возможность их использования для сдачи в аренду, отдыха, временного и постоянного проживания. Все флагманские проекты AVA Group служат катализатором прогрессивных изменений территорий, на которой они расположены, являются ориентиром на будущее, привлекательны коротким сроком окупаемости и высокой ликвидностью.

В течение последнего полугодия, благодаря развитию собственных современных цифровых продуктов, партнерская сеть AVA Group расширяется стремительными темпами. Цифровые продукты холдинга нацелены на объединение и создание сообществ и позволяют достичь высоких и устойчивых результатов. В целях расширения данного направления специалисты AVA Group презентовали два новых профессиональных сообщества – Клуб риэлторов и Клуб инвесторов. В эти созданные холдингом структуры вошли ведущие игроки рынка недвижимости России.

Каждый из проектов AVA Group встроен в собственную цифровую экосистему холдинга. Она включает в себя

- интерактивную платформу AVALIN, которая визуализирует все детали будущего дома.

- платформу ITRIELT, позволяющую специалистам по продаже недвижимости проводить сделки в режиме «одного окна».

- мобильные приложения и web-платформы от AVACORE, которые оптимизируют работу инженерных служб при эксплуатации здания и помогают жителям управлять своим домом, совершать платежи и участвовать в программах клиентской лояльности.

«Деятельность холдинга AVA Group сфокусирована на принципах масштабирования в регионах РФ и продвижения цифровой трансформации в сфере девелопмента. В своей работе мы применяем комбинированные методы и увеличиваем присутствие холдинга в регионах не только за счёт открытия новых офисов, но и развивая цифровые продукты» - отметила вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

Реклама. 16+ https://avagroup.ru/ LjN8KP9yB