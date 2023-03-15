Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края. Риск схода снежных масс сохраняется на уровне выше 2000 метров.

- С 18:00 15 марта до 18:00 16 марта в горах Краснодарского края выше 2000 м лавиноопасно, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеоролигии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. Так, жителям и туристам советуют не выходить в горы. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменениями погоды. При выходе в горы нужно знать места возможного схода лавин в районе своего пути или прогулки.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 01, с мобильного – 101.