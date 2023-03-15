В Новороссийске построят пять детсадов и две школы

Разработан перспективный план развития социальной инфраструктуры Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На внеочередном заседании Городской думы Новороссийска мэр города-героя Андрей Кравченко рассказал о строительстве социальных объектов.

Глава муниципалитета сообщил, что ежегодный миграционный приток составляет порядка трех тысяч человек. При этом увеличивается и количество детей — примерно на 1,5 тысячи в год. Это в том числе приводит к нехватке социальных объектов. В частности, очередь на получение путевки в дошкольные учреждения насчитывает 6,5 тысячи детей.

В прошлом году, конкретизировал Андрей Кравченко, подписано два крупных соглашения о комплексном освоении территорий, которые предполагают строительство пяти детских садов, двух школ, двух поликлиник и двух скверов, площадь которых составит порядка 4,5 гектаров.

Более того, в 2022 году в Новороссийске начали работать две школы на 1550 и 1100 посещений в смену в 16-м и 15-м микрорайонах соответственно, корпус на 400 мест в школе №28, а также два детских сада, рассчитанных на 240 мест каждый.

В планах на ближайшие два года — строительство еще двух школ на 1500 и 1100 посещений в смену, а также детского сада на 240 мест.

Кроме того, разработан перспективный план развития социальной инфраструктуры Новороссийска до 2030 года. Согласно документу, в городе-герое планируется запустить в эксплуатацию еще 10 школ и 10 детских садов, сообщил Андрей Кравченко.