Волонтеры помогают 80 одиноким пенсионерам Новороссийска Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске волонтеры помогают 80 одиноким пенсионерам. Пожилым жителям оказыват поддержку городская некоммерческая организация «Помоги пенсионеру». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Некоммерческая организация «Помоги пенсионеру» организована в 2021 году. Волонтеры, прошедшие курсы и получившие сертификаты, оказывают бытовую поддержку и первую медпомощь.

В 2022 году НКО получила более 560 тысяч рублей на конкурсе грантов главы региона. На средства волонтеры расширили перечень оказываемых услуг.

- По заявкам добровольцы проводят мелкий ремонт, убирают помещения, стирают вещи, приносят продукты и лекарства, сопровождают пожилых людей на прогулке, читают им книги, газеты, помогают писать письма и отправлять СМС-сообщения, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время волонтеры помогают 80 одиноким пожилым людям города.