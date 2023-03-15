Умное видеонаблюдение от МТС поможет предотвращать лесные пожары на Кубани

На территориях Апшеронского, Северского и Ейского районов Краснодарского края, а также в Теучежском районе республики Адыгеи начала работать цифровая система с умным видеонаблюдением. Технология распознавания и предотвращения угроз пожара была разработана и установлена специалистами компании МТС. Это, в первую очередь, поможет обеспечить пожарную безопасность в природных зонах.

- Известно, что почти 90% лесных пожаров удается ликвидировать в первые сутки после возгорания. Именно поэтому крайне важно получать информацию о возможных рисках максимально оперативно. Опыт других регионов после внедрения подобных проектов показывает, что ликвидация задымлений в начальной стадии позволяет в разы снизить возможность перехода огня в лесную зону. Скорость получения и передачи такой информации с помощью современных технологий повышает эффективность нашей работы и предотвращает чрезвычайные ситуации, - считает руководитель «Краевого лесопожарного центра» Николай Сивер.

Теперь сотрудники центра смогут в режиме реального времени контролировать большие территории лесных массивов и вовремя реагировать на тревожные сигналы. Сигналы с видеокамер, установленных на высоте более 40 м, будут обрабатываться с помощью программного обеспечения «Лесохранитель». Искусственный интеллект, анализирующий видеопоток, вовремя подаст диспетчеру сигнал о возможном задымлении. Сотрудники службы получат экстренное уведомление с указанием точной локации возгорания, чтобы выехать на место.

- Умное видеонаблюдение активно внедряется для обеспечения безопасности в городах. Но не менее важно использовать цифровые ресурсы и за пределами городов – для сохранности наших лесов и недопущения природных катастроф. Технологии могут и должны работать на благо общества, и МТС всегда готова включиться в разработку цифровых решений самого разного уровня и масштаба, - отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.