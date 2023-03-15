Рыбу изъяли и направили на исследование Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полиция изъяла у продавца 13 кг краснокнижной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 64-летняя женщина продавала рыбу в одном из торговых павильонов. Во время проверки у предпринимательницы обнаружили особи редких осетровых пород, занесенных в Красную книгу РФ. При этом сопроводительные документы на продукцию продавец не предоставила.

Всего полицейские изъяли и направили на исследование более 13 кг краснокнижной рыбы.

- В действиях индивидуального предпринимателя усматриваются признаки преступления по ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время по факту продажи краснокнижной рыбы проводится проверка.