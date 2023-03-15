В хакатоне в Анапе приняли участие 27 юных инженеров

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Инженерный хакатон ENERGYhack начался в анапском технопарке «Кванториум». В интеллектуальном турнире принимает участие 27 школьников из города-курорта, а также Туапсинского и Калининского районов, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

В ведомстве отметили, что ребята разделились на команды по три человека в каждой. Перед ними поставили задачу собрать рабочую схему на макетной плате, написать собственный код, загрузить его в микроконтроллер и продемонстрировать алгоритм работы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

- Хакатон состоялся при поддержке центра детского и юношеского технического творчества Кубани, а также министерства образования, науки и молодежной политики региона, - уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам организаторов, технопарк «Кванториум» - это точка притяжения для юных специалистов сферы IT, которые в будущем планируют связать свою жизни с этой сферой. На сегодняшний день в центре на постоянной основе занимаются около 800 школьников.