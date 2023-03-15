В Анапе начался региональный инженерный хакатон. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе начался региональный инженерный хакатон ENERGYhack. Интеллектуальный турнир проводят на базе «Кванториума». Он работает работающего в новой школе на улице Спортивной.

- Турнир объединил 27 ребят из Анапы. Также Туапсинского и Калининского районов. В каждой команде участвуют по 3 человека. Им предстоит собрать схемы на макетной плате, написать и загрузить код в микроконтроллер. Кроме того, продемонстрировать алгоритмы его работы, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что Хакатон проводят при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики региона и Центра детского и юношеского технического творчества Кубани. На данный момент на занятия в «Кванториуме» ходят более 800 школьников.