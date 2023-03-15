В экономику Новороссийска инвестируют почти 70 млрд рублей

С инвесторами заключили 13 соглашений Фото: Иван ВИСЛОВ

На внеочередной сессии Гордумы Новороссийска глава города-героя Андрей Кравченко рассказал об инвестиционном потенциале муниципалитета.

В частности, в 2022 году с инвесторами заключили 13 соглашений на сумму в 68 млрд рублей. По словам главы города, их реализация позволит создать порядка трех тысяч новых рабочих мест.

Всего в Новороссийске реализуется 41 инвестиционный проект, объем которых составляет 170 млрд рублей.

- Привлечение инвестиций в экономику города — одна из приоритетных задач. Благодаря открытию новых и модернизацию существующих предприятий создаются рабочие места, увеличиваются налоговые отчисления в бюджет, которые, в свою очередь, направляются на развитие инфраструктуры и повышение комфортных условий проживания граждан, - акцентировал Андрей Кравченко.

Мэр также отметил, что в прошлом году администрация города заключила три концессионных соглашения в рамках муниципально-частного партнерства. Кроме того, Новороссийск по итогам 2022 года стал шестым в рейтинге лучших городов России по числу заключенных соглашений государственно-частного партнерства.