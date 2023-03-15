Роскадастр Краснодарского края

В Роскадастре Краснодарского края рассказали об изменениях в получении сведений из ЕГРН. Они вступили в силу с 1 января 2023 года

Как отмечают специалисты, запрос и получение сведений из ЕГРН органами госвласти, органами местного самоуправления, страховыми и кредитными организациями осуществляется только в электронной форме. В бумажном формате копии документов из реестровых дел предоставляются по запросам судов, правоохранителей, имеющих в производстве дела по объектам недвижимости и их правообладателям, органам, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность по ст. 7 ФЗ № 144-ФЗ от 12.08.1995 года.

Уточняется, что запрос о предоставлении сведений из ЕГРН в электронном формате предоставляется по форме, установленной приказом Росреестра № П/0149 от 08.04.2021.

- При заполнении запроса о получении сведений из реестра недвижимости следует обратить внимание на полноту указанной заявителем информации, позволяющей определить объект недвижимости или субъект права, на наличие различных ошибок и опечаток, - отметила начальник отдела подготовки сведений филиала ППК «Роскадастр» по краю Светлана Черечеча.

Отмечается, что часто ошибки возникают при указании кадастрового номера объекта, адреса, площади или способа предоставления сведений – почтового или электронного адреса. При запросе сведений о правах отдельного лица необходимо предоставить такие данные, как ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность, которые на момент запроса не актуальны.

Направить запрос можно заполнением формы, размещенной на официальном сайте Росреестра, в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра, заполнением формы, представленной на Госуслугах, или через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Отмечается, что запрос, который не соответствует форме и порядку предоставления сведений из ЕГРН, считается неполученным и не рассматривается.