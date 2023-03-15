В Темрюкском районе построят водопровод. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Темрюкском районе Кубани построят водопровод. Он появится в поселке Стрелка. Объект возведут в рамках краевой программы «Развитие ЖКХ».

- На данный момент доступа к центральному водоснабжению не имеют жители улиц Ленина, Светлой, Лесной и Азовской. Люди пользуются скважинами, колодцами. После запуска объекта качественным водоснабжением будут обеспечены 118 домов. Планируется, что на эти цели выделят более пяти миллионов рублей, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Уточняется, что протяженность водопровода составит примерно 2,5 километров. Кроме того, здесь установят семь пожарных гидрантов.

Работы должны завершить летом 2023 года.