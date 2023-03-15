Смертность в Новороссийске снизилась на 17%

В городе-герое продолжается обновление медоборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Новороссийска Андрей Кравченко на внеочередной сессии Гордумы рассказал о развитии сферы здравоохранения.

По словам главы города-героя, смертность во всех группах населения снизилась на 17%. Это в том числе стало возможным благодаря установке нового оборудования, а также работе медперсонала.

В больницах и поликлиниках города-героя работают 862 врача, 1706 специалистов среднего и звена и 332 — младшего.

- Обновление медицинского оборудования приводит к своевременному и эффективному лечению пациентов. Всего в прошлом году министерство здравоохранения края направило в медучреждения города оборудования на сумму более 100 млн рублей, - акцентировал глава города.

Андрей Кравченко добавил, что в прошлом году началось проектирование новой поликлиники на 450 посещений, которая появится в селе Борисовка. Также поликлинику построят на Анапском шоссе. Она сможет обслуживать до 350 человек.

В этом году, добавил мэр Новороссийска, планируется купить три новых машины скорой помощи.