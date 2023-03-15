Фармацевтическая компания Кубани оптимизирует производство по нацпроекту Фото: Олег ЗОЛОТО

Фармацевтическая компания Кубани оптимизирует производство по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие будет внедрять бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Сотрудники компании начнут оптимизировать производство с экспертами Регионального центра компетенций. В настоящее время они диагностируют предприятие и определяют точки роста производительности.

Отмечается, что компания входит в межрегиональную аптечную сеть, которая за счет внедрения бережливых технологий уже на треть ускорила прием товара.

- Бережливые технологии помогают руководству предприятия по-новому взглянуть на управленческие и технические решения, сфокусировать внимание на потребителе. Это особенно важно, когда речь идет об обеспечении лекарственными препаратами жителей региона, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Всего на Кубани к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 232 компании.