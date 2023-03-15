В Краснодаре 18 и 19 марта перекроют участок улицы Зиповской Фото: krd.ru

В Краснодаре 18 и 19 марта перекроют участок улицы Зиповской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение движения связано с переносом ливневки и сетей связи. Работы проведут на участке от улицы Байбакова до улицы Московской. Водители не смогут проехать здесь с 06:00 18 марта и до конца дня 19 марта. Уточняется, что для жителей ближайших домов оставят подъездные пути.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Кроме ограничения движения, временно изменится маршрут автобуса №20. В прямом и обратном направлениях транспорт будет проезжать в объезд от улицы Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту.

Во время реконструкции специалисты построят на участке улицы тротуары, велодорожки, проведут наружные сети освещения.

- Планируется, что завершат реконструкцию в третьем квартале 2023 года, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.