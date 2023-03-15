В Новороссийске увеличат валовый сбор винограда. Фото: Вадим ПОПОВ

В Новороссийске высадят 250 га новых виноградников. Это увеличит площадь до 2,1 тысяч га и поможет нарастить валовый сбор до 15,5 тысячи тонн.

- Общая площадь виноградников на курорте составляет 1,9 тысячи га. В 2022 году было заложено 228 га виноградной лозы. Планируется, что заложат еще 250 га, - сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Уточняется, что на курорте в 2022 году предприятия произвели 45,2 миллиона бутылок вина. Этот показатель является рекордным.

На данный момент в Новороссийске работают 15 предприятий и 14 фермерских хозяйств.