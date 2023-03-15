Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП

В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей. На предпринимателя заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2017 году доход предпринимателя превысил 150 млн рублей. В этом случае не применяется упрощенная система налогообложения. А предприниматель должен уплачивать налог на добавленную стоимость.

- С целью сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения и уплачивать меньшие суммы в бюджет он совершил так называемое дробление деятельности. Мужчина предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всего владелец сети отелей не уплатил НДС, налоги на имущество и доходы физических лиц более чем на 97,5 млн рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю. По месту жительства фигуранта проведен обыск, обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и иные документы, связанные с аффилированными физическими лицами, и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи изучают документы. Расследование уголовного дела продолжается. Уточняется, что имущество подозреваемого может быть арестовано.