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НовостиОбщество15 марта 2023 12:45

В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП

Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП

В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей. На предпринимателя заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2017 году доход предпринимателя превысил 150 млн рублей. В этом случае не применяется упрощенная система налогообложения. А предприниматель должен уплачивать налог на добавленную стоимость.

- С целью сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения и уплачивать меньшие суммы в бюджет он совершил так называемое дробление деятельности. Мужчина предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всего владелец сети отелей не уплатил НДС, налоги на имущество и доходы физических лиц более чем на 97,5 млн рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю. По месту жительства фигуранта проведен обыск, обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и иные документы, связанные с аффилированными физическими лицами, и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи изучают документы. Расследование уголовного дела продолжается. Уточняется, что имущество подозреваемого может быть арестовано.