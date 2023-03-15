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НовостиОбщество15 марта 2023 13:01

В Сочи начнут продавать автомобили «Москвич»

В ближайшее время откроют три дилерских центра
Мария ЧАЛАЯ
«Москвич» планирует начать продажи в Сочи. Фото: t.me/ZavodMoskvich

«Москвич» планирует начать продажи в Сочи. Фото: t.me/ZavodMoskvich

В Сочи начнут продавать автомобили «Москвич». Также в ближайшее время планируют начать реализовывать машины в Симферополе.

- Компания видит интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов. Мы представляем 52 дилерских центра и присутствуем к продажам в 23 городах, - сообщил гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Уточняется, что в ближайшее время будут открыты еще три дилерских центра. Один из них дополнительно появится в Москве. Также по одному центру откроют в Сочи и Симферополе.