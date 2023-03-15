В Анапе в День добрых дел высадили 35 деревьев

В Анапе провели День добрых дел. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе провели День добрых дел. Серию мероприятий на курорте провели благотворительная организация «Капельки добра» вместе с рестораном «Корона» и блогером Аллой Фомкиной.

- Утром в Крещенском парке многодетные семьи и активные жители города высадили 35 деревьев. На Театральной площади прошла акция «Стань донором костного мозга – подари жизнь». Также для подопечных детей провели мастер-классы по свободному рисованию, арт-терапии, скрапбукингу и грудничковому плаванью, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что вечером пройдет благотворительный концерт и ужин. На нем проведут сбор денег для Никиты Самойловича с диагнозом «Острый лимфобластный лейкоз». Мероприятие состоится в 18:00, вход свободный.