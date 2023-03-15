В 2022 году жители Кубани совершили более 622 млн бесконтактных платежей

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

Сбер проанализировал растущую популярность бесконтактных платежей у жителей Кубани. По данным банка, в 2022 году их общая доля в торговом эквайринге выросла до 59%. С 2021 по 2022 год количество транзакций увеличилось на 112% и составило более 622 млн платежных операций.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В настоящее время в разных банках ведется активная работа над совершенствованием клиентского опыта жителей Кубани, внедряются решения, в том числе на основе искусственного интеллекта, позволяющие экономить время клиентов и повышать их комфорт. Особым спросом среди населения пользуется бесконтактная оплата с помощью смартфонов. Мобильные телефоны позволяют быстро и удобно совершать покупки через сервисы безналичной оплаты как в торговых точках, так и через интернет».

Кроме этого, Сбер проводит масштабное бесплатное тестирование технологии платежный стикер. Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, а также снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

По статистике банка, в 2022 году оборот торгового эквайринга Сбера в Краснодарском крае превысил 593 млрд рублей. Если сравнивать с итогами 2021 года, то показатель вырос на 116 %. В целом следует отметить положительную динамику и по интернет-эквайрингу. В 2022 году его объем вырос на 142% и достиг 25 млрд рублей.