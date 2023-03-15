На Кубани до конца года модернизируют систему оповещения о ЧС

На Кубани до конца года модернизируют систему оповещения о ЧС. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании Совета при полномочном представителе президента России в ЮФО Владимире Устинове.

В режиме видеосвязи участники заседания обсудили пожарную безопасность и предупреждение паводков в крае. Владимир Устинов поручил продолжить комплектование противопожарных служб и проводить профилактическую работу с жителями.

- Что касается паводковой ситуации, гидротехнические сооружения должны находиться в исправном состоянии. Необходимо запретить ведение хозяйственной деятельности в зонах подтоплений, организовать бесперебойную работу системы оповещения населения о ЧС. На сегодняшний день она полностью готова к работе только в Краснодарском крае, - отметил полпред президента в ЮФО.

Сейчас в регионе работают 39 краевых пожарных частей для 325 поселений. За четыре года на Кубани построили четыре пожарных депо, к концу года появятся еще три части.

Кроме того, в крае продолжают расчищать русла рек. В 2022 году специалисты провели работу на 10 км. В 2023 запланировано расчистить 25 км рек. Уточняется, что к работам также привлекают коммерческие организации. В настоящее время согласовано 30 разрешений на расчистку 75 км.

- По всему региону работает автоматизированная система оповещения. До конца года завершим ее плановую модернизацию. Кроме того, сотрудничаем с операторами сотовой связи для рассылки смс-сообщений в случае угрозы чрезвычайной ситуации, - отметил Вениамин Кондратьев.