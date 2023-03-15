В Анапе нашли преступника в розыске благодаря видеокамерам. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе умные камеры нашли преступника в розыске. Система «Купол» вместе с Интерполом помогла полиции задержать 28-летнего гражданина Армении на улице Крымская.

- Задержанный был объявлен в розыск из-за ДТП, которое случилось 28 июня 2019 года в республике Армения. В результате аварии один из участников скончался на месте. Ранее в отношении мужчина было возбуждено уголовное дело за «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть человека», - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что на данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания в Анапе. Его передадут сотрудникам Интерпола. После этого экстрадируют в республику.