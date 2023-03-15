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НовостиОбщество15 марта 2023 14:26

Газопровод в поселке Индустриальном Краснодара достроят в 2023 году

Работы завершат в июле
Светлана ОВДЕЙ
Газопровод в поселке Индустриальном Краснодара достроят в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Газопровод в поселке Индустриальном Краснодара достроят в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Газопровод в поселке Индустриальном Краснодара достроят в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы проводят по программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019-2028 годы». Специалисты проложат 3,9 км сетей низкого давления в зоне газификации 200 домов.

Достроить газопровод планируют в июле.

- После ввода объекта в эксплуатацию жители смогут подавать заявки на подключение к газу, в том числе в рамках программы бесплатной догазификации, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Напомним, пункты приема заявок на социальную газификацию находятся во всех муниципалитетах. Заявления принимают через Госуслуги и сайты газораспределительных организаций.