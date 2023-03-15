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НовостиЭкономика15 марта 2023 15:26

Новороссийск демонстрирует высокий уровень развития

Муниципалитет возглавляет рейтинги по показателям социально-экономического развития
Евгения ХАЛИКОВА
Глава города поблагодарил за поддержку депутатов и руководителей региона. Фото: пресс-службы администрация Краснодарского края

Глава города поблагодарил за поддержку депутатов и руководителей региона. Фото: пресс-службы администрация Краснодарского края

Новороссийск входит в группу территорий с высоким уровнем развития. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев на внеочередном открытом заседании городской Думы города-героя. Игорь Чагаев отметил, муниципалитет – входит в топ лидеров региона по развитию некоммерческого сектора. В 2022 году на конкурсе губернаторских грантов победили 16 новороссийских НКО. Они получили из краевого более 15 млн рублей на развитие проектов.

– Новороссийск традиционно в группе территорий с высоким уровнем развития. Город на третьем месте по показателям комплексной оценки социально-экономического развития. Положительная динамика есть в промышленном производстве, вводе жилья, транспортировке и хранении, – рассказал Игорь Чагаев.

До 2030 года в городе построят 10 школ и такое же количество детских садов. Глава города Андрей Кравченко поблагодарил за поддержку и помощь в решении решать важных для жителей социальных задач.