Новороссийск демонстрирует высокий уровень развития

Глава города поблагодарил за поддержку депутатов и руководителей региона. Фото: пресс-службы администрация Краснодарского края

Новороссийск входит в группу территорий с высоким уровнем развития. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев на внеочередном открытом заседании городской Думы города-героя. Игорь Чагаев отметил, муниципалитет – входит в топ лидеров региона по развитию некоммерческого сектора. В 2022 году на конкурсе губернаторских грантов победили 16 новороссийских НКО. Они получили из краевого более 15 млн рублей на развитие проектов.

– Новороссийск традиционно в группе территорий с высоким уровнем развития. Город на третьем месте по показателям комплексной оценки социально-экономического развития. Положительная динамика есть в промышленном производстве, вводе жилья, транспортировке и хранении, – рассказал Игорь Чагаев.

До 2030 года в городе построят 10 школ и такое же количество детских садов. Глава города Андрей Кравченко поблагодарил за поддержку и помощь в решении решать важных для жителей социальных задач.