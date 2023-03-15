На Кубани показатель первичной заболеваемости наркоманией снизился на 11%

В администрации региона провели селекторное заседание антинаркотической комиссии Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Показатель первичной заболеваемости наркоманией на Кубани снизился более чем на 11%, а общей на 3 %. Также в регионе стали меньше регистрировать наркологических заболеваний.

– Нельзя не отметить и снижение количества потребителей наркотиков. По итогам мониторинга наркоситуация в Краснодарском крае оценивается как нейтральная, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Специалисты отмечают улучшение наркоситуация в Анапе, Горячем Ключе, Ейском, Тбилисском, Белоглинском, Тихорецком и Курганинском районах. В Новороссийске, Краснодаре и Белореченском районе стоит активизировать деятельность системы профилактики.