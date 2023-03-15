Системы оповещения жителей о ЧС в Краснодарском крае получили высокую оценку Владимира Устинова

Владимир Устинов высоко оценил готовность системы оповещения жителей о ЧС в Краснодарском крае. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ЮФО Владимире Устинове. Участники обсудили вопросы предупреждения паводков и пожарной безопасности. Владимир Устинов поручил продолжить профилактическую работу с населением и комплектование региональных противопожарных служб. Он отметил, что на сегодняшний день система оповещения населения о ЧС полностью готова к бесперебойной работе только в Краснодарском крае.

– В регионе особое внимание уделяется предупреждению населения об угрозе ЧС. Все силы и средства находятся в постоянной готовности. Также в случае угрозы чрезвычайной ситуации жители региона получают смс-сообщений, – рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Паводковая обстановка в крае находится под контролем. В 2022 году за счет федеральных средств было расчищено 10 км русел рек, в этом планируют уже согласовали 30 разрешений на расчистку еще 75 километров.