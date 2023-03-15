В Славянском районе возводят детский сад на 320 мест

Заместитель главы региона проверила темпы строительства и ремонта социальных объектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила Славянский район. Анну Минькову интересовал ход строительства социальных объектов в муниципалитете. В райцентре идет строительство детского сада на 320 мест, и подрядчик не укладывается в сроки графика. Было принято решение увеличить на стройплощадке число техники и рабочих. Также заместитель главы региона посетила районную поликлинику, где сейчас идет капитальный ремонт.

– Здание будет полностью обновлено. Здесь заменят коммуникации и установят новые входные группы. Важно, чтобы люди получали помощь в достойных условиях, – рассказала Анна Минькова.

После объезда соцобъектов Анна Минькова приняла участие в открытой сессии районных депутатов. Вице-губернатор отметила активное участие района в краевых и федеральных программах позволяет строить и ремонтировать новые социальные объекты.