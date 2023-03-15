Казаков-добровольцев из отряда специального назначения «Кубань» наградили в Ростове

В Ростовской области наградили казаков-добровольцев. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Ростовской области прошла торжественная церемония награждения казаков-добровольцев из отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16). В мероприятии приняли участие атаман Ейского отдела Константин Черный и представители специального учебного центра «Кубань».

– Сегодня 18 казаков-добровольцев получили награды, которые они заслужили мужеством и честью. Казаки Кубанского казачьего войска ежедневно вносят свой вклад в борьбу с неонацистами и защищают мирных жителей Донбасса, – рассказал вице-губернатор, атаман войска Александр Власов.

Участники специальной военной операции получили орденские знаки «За Веру, Кубань и Отечество» I степени, нагрудные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством» и почетные грамоты.