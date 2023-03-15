В автопарк лесопожарного центра Кубани передали пять полноприводных грузовиков «Земляк»

В автопарк лесопожарного центра Кубани поставили новую технику. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В автопарк лесопожарного центра Кубани передали новую технику. На приобретение пяти полноприводных грузовиков «Земляк» было направлено более 21 млн рублей. Автомобили оснащены бортовой платформой и предназначены для перевозки людей и грузов по бездорожью. На их приобретение в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было выделено более 21 млн рублей.

– В регионе сейчас действует пожароопасный сезон. Поэтому необходимо обеспечить своевременное выполнение всего комплекса мероприятий по сохранению лесных территорий края, – рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Всего за четыре года в регионе приобрели 255 единиц оборудования и 77 единиц лесопожарной техники.