Восемь ресторанов Кубани попали в топ-100 лучших заведений страны

Шеф-повар Андрей Матюха регулярно становится героем ресторанных премий. Фото: соцсети

Восемь кубанский ресторанов попали в сотню лучших страны. Эксперты национальной ресторанной премии WhereToEat Russia опубликовали рейтинг, где на высоких строчках разместились сочинские Red Fox, D.O.M, «Баран-Рапан», «Брунелло», Mamai-Cale, краснодарские «TНЕ Печь» и «Угли-Угли», а также новороссийская “Винотеррия”.

Кроме того, ресторан «Угли-Угли» стал девятым в топ-10 лучших заведений России. В 2022 году авторский проект Андрея Матюхи набрав 77 баллов из 100 возможных и вошел в число лучших ресторанов мира по версии международного гастрономического рейтинга La Liste.