Кибермошенники украли у 22-летней жительницы Адыгеи почти полмиллиона рублей

У жительницы Адыгеи украли 450 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красногвардейского района республики Адыгея поступило заявление о мошенничестве от 22-летней местной жительницы. Молодая женщина рассказала, что стала жертвой телефонных воров, которые убедили, что некто пытается украсть ее сбережения. Чтобы спасти банковский вклад, нужно было выполнить условия лже-представителей банка.

- Аферист представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения. Он убедил девушку перевести денежные средства на абонентские номера, по которым велась связь, и на продиктованный им номер банковской карты, который, якобы, был создан, чтобы уберечь деньги от хищения, - рассказали в пресс-службе МВД России по республике Адыгея.

Таким образом девушка лишилась 450 тысяч рублей прежде чем поняла, что попала в распространенную среди телефонных воров ловушку. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».