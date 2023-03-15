Азербайджанский лоукостер Buta Airways открывает новое направление из Сочи

Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В списке иностранных авиаперевозчиков аэропорта Сочи новая авиакомпания. Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 18 марта открывает туристическое направление Сочи-Баку. Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю. По вторникам самолеты будут прилетать в Сочи 8:30 и вылетать в Баку 9:50. По субботам туристы будут садиться в Сочи в 7:30, а вылетать в Баку в 9:00.

- Столица Азербайджана продолжает приобретать популярность у жителей юга страны в качестве туристического направления. Искушенные путешественники, выбирая из доступных направлений, нередко останавливаются на потрясающем Баку, предпочитая его хорошо знакомому Стамбулу, - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Полеты будут выполняться на авиалайнерах Embraer 190, способных вместить 106 пассажиров. Стоимость перелета в одну сторону обойдется путешественнику примерно в 6 тыс. рублей.