Владельца сети отелей Marton в Краснодаре Андрея Марченко проверяют за неуплату налогов

В доме предпринимателя прошел обыск. Фото: скриншот видео.

В Краснодаре задержан Андрей Марченко, владеющий сетью отелей Marton. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении 50-летнего предпринимателя возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Внимание на финансовые махинации обратили налоговые инспекторы, которые выявили дробление доходов в компании.

- Установлено, что доход подозреваемого в период с четвертого квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей. В связи с этим он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения и должен был уплачивать налог на добавленную стоимость, - сообщили в пресс-службе краевого следкома.

Чтобы сохранить возможность применения упрощенки и платить меньшие суммы, мужчина предоставил в налоговый орган недостоверные декларации за период с 2017 по 2019 года. Ущерб бюджету составил более 97,5 миллионов рублей.

В коттедже отельера прошел обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и иные документы, имеющие значение для уголовного дела.