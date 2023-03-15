Ретро-поезд «Сочи» возобновит поездки в Абхазию с 29 апреля

Туристический поезд возобновит движение между. Фото: https://t.me/skzd_official

Туристический ретро-поезд «Сочи» с 29 апреля возобновит движение между курортами России и Абхазии. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, в новом сезоне поезд будет следовать по новому расписанию, благодаря чему у туристов появятся дополнительные 2,5 часа для путешествия по Абхазии.

- В экскурсионном меню появился новый гастрономический тур по самым вкусным местам республики. Туристы смогут посетить форелевое хозяйство, научиться делать домашние сыры и вяленое мясо, а также продегустировать местные деликатесы, - сообщил пресс-секретарь ведомства.

Ретро-поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторников. Пассажиры поезда «Сочи» смогут окунуться в атмосфера 80-х годов, но с удобствами 21 века.