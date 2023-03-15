Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 марта 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи возможны временные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

– В связи с необходимостью проведения срочных внеплановых работах на электрооборудовании возможно ограничение подачи электроэнергии в течение несколько часов из указанного временного промежутка на перечисленных ниже улицах, – говорится в сообщении.

В связи с планово-предупредительным ремонтом возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Гвоздик 8а, Новороссийское шоссе, Центральная, Волжская, Виноградная 203/1, Анапская, Полтавская 21д, 19/9, Абовяна, Армянская, Новоселов 3, 5А, 7А, Чайковского 25/2, 25/1, Барановское шоссе, Армянская, Следопытов, Открытая, Пятигорская, Иванова Поляна, Тепличная 20, Земнухова, Приморская, Черешневая, Барановское шоссе, Батумское шоссе, Туманяна, Араратская, Иджеванская, Лооская, Календарная, Перспективная, Плановая, Аштаракская, Лозовая.

Также 16 марта свет отключат на переулках Южный, Армянский, Комбинатовский и Лоосский. В сообщение упоминается об ограничении подачи благ цивилизации в садовых товариществах «Рассвет», «Тюльпан» и «Заполярник».