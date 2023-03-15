В администрации Краснодара рассказали, как объехать стройплощадку на Красных Партизан

Схема движения. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В мэрии Краснодара дали рекомендации водителям, переживающим из-за начала строительства подземного перехода на Красных Партизан. С началом строительных работ в районе Краевой клинической больницы № количество полос движения сократилось с трех до двух в каждом из направлений.

- Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. В том числе его можно проложить по ул. Темрюкской, ул. им. Толбухина и ул. 2-я Линия, - уточнили в мэрии краевого центра.

Также объехать проблемный участок можно по направлению из центра города в сторону Западного Обхода по Круговой до 4-й Линии, заехать на нее можно с улиц Стахановской, Тургенева или же Совхозной. Еще есть вариант проезда со 2-й Линии. Водитель может выехать на Славянскую и дальше двигаться по 4-й Линии.

От 4-й Линии все маршруты продолжаются по Толбухина до Темрюкской, а с Темрюкской до Азовской с выездом на Красных Партизан.

Из станицы Елизаветинской в центр можно попасть если от пересечения Красных Партизан и Азовской выехать на Темрюкскую до Сочинской, а далее вернуться на Красных Партизан. Либо же проехать через Круговую по указанным выше маршрутам в обратном направлении.