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НовостиОбщество16 марта 2023 4:34

Туман накроет Сочи до конца 16 марта

Водителям необходимо быть внимательными на дороге
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туман ожидается до конца 16 марта.

Туман ожидается до конца 16 марта.

Туман на курорте Сочи до конца 16 марта. По прогнозам синоптиков, пелена опустится на курорт в ближайшие часы. Туман ожидается до конца 16 марта.

- Спасатели рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, принять необходимые меры предосторожности, - написали в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, в случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 112.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сегодня днем ожидается переменная облачность.Температура воздуха составил +12..14 градусов, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.