Туман накроет Сочи до конца 16 марта

Туман ожидается до конца 16 марта.

Туман на курорте Сочи до конца 16 марта. По прогнозам синоптиков, пелена опустится на курорт в ближайшие часы. Туман ожидается до конца 16 марта.

- Спасатели рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, принять необходимые меры предосторожности, - написали в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, в случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 112.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сегодня днем ожидается переменная облачность.Температура воздуха составил +12..14 градусов, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.