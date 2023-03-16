Малый Ривьерский мост в Сочи отремонтируют к июню

Подрядчики выполнят ремонт основания и конструкций.

В Сочи завершили первый этап реконструкции Малого Ривьерского моста. Подрядчики демонтировали верхний слой покрытий и ограждения. В ближайшее время рабочие приступят ко второму этапу реставрации. Подрядчики выполнят ремонт основания и конструкций.

- Завершить необходимый комплекс работ и ввести мост в эксплуатацию планируют уже в июне текущего года, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на заключительном этапе реконструкции рабочие выполнят благоустройство. Напомним, в декабре 2021 году мост закрыли для пешеходом после технического обследования. К реконструкции объекта приступили в феврале 2023.