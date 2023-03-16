Дороги в Сочи отремонтировали на 64% от плана

В ближайшее время рабочие приступят к ремонту на оставшихся четырех объектах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ремонт дорог в Сочи завершили на 64% от плана. В первую очередь дорожное покрытие меняют рядом с социально-значимыми объектами, а также на маршрутах общественного транспорта.

– На сегодняшний день работы начаты на 28 объектах, на 16 из них завершена укладка асфальтобетона, – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

К слову, в ближайшее время рабочие приступят к ремонту на оставшихся четырех объектах. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники выполняют фрезерование изношенного слоя и устраняют просадки дорожного полотна.