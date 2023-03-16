Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 4:50

Военком Кубани объяснил выдачу повесток актуализацией данных учета

Комиссариаты проводят сверки данных военнообязанных во всех регионах страны
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
В регионе сверяют данные

В регионе сверяют данные

В военном комиссариате Кубани объяснили, что повестки выдаются для актуализации данных военнообязанных.

- Единственная цель вручения повесток – исключительно актуализация данных воинского учета в военкоматах Краснодарского края. Повестки вручаются по месту проживания и работы,— пояснили «Ъ-Кубань» в военкоме.

Комиссариаты проводят сверки данных военнообязанных во всех регионах России. В правительстве сообщили, что это обычная практика и никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации не ведется.