Военком Кубани объяснил выдачу повесток актуализацией данных учета

В регионе сверяют данные

В военном комиссариате Кубани объяснили, что повестки выдаются для актуализации данных военнообязанных.

- Единственная цель вручения повесток – исключительно актуализация данных воинского учета в военкоматах Краснодарского края. Повестки вручаются по месту проживания и работы,— пояснили «Ъ-Кубань» в военкоме.

Комиссариаты проводят сверки данных военнообязанных во всех регионах России. В правительстве сообщили, что это обычная практика и никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации не ведется.