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НовостиОбщество16 марта 2023 4:55

Мемориальный дом-музей Островского отремонтируют в Сочи до конца июля

Рабочие укрепят фундамент, проведут внутреннюю и внешнюю отделку
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи начали реставрировать мемориальный дом-музей Николая Островского.

В Сочи начали реставрировать мемориальный дом-музей Николая Островского.

В Сочи начали реставрировать мемориальный дом-музей Николая Островского. Рабочие укрепят в здании фундамент, проведут внутреннюю и внешнюю отделку. К слову, паркет отреставрируют специалисты из Краснодарского края, а вот каминной печью займутся в Санкт-Петербурге.

- К проекту подходим очень основательно, с вниманием к деталям. Чтобы выдержать подлинность его элементов, привлекаем лучших мастеров-реставраторов, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы специалисты завершат до конца июля.